ГАТИ с помощью квадрокоптера выявила 5 нарушений на петербургских крышах

Специалисты Государственной административно-технической инспекции провели мониторинг содержания кровель и фасадов нежилых зданий. Для удобства проверок был использован квадрокоптер.

Как сообщают в ведомстве, за время мониторинга удалось выявить нарушения по 5 адресам города.

Неисправное состояние кровель и самовольное переоборудование фасадов замечено в доме №229 на наб. Обводного канала, в доме № 49 по улице Курляндской, в доме №14 и №67 по улице Днепропетровской.

По фактам выявленных нарушений Инспекцией в отношении владельцев зданий возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ГАТИ проверила содержание фасадов зданий «Теплосети» и «Ленэнерго». Были возбуждены дела об административных правонарушениях с назначением штрафов на сумму 7 млн 80 тыс. рублей.