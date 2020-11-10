ГАТИ проверила содержание фасадов зданий «Теплосети» и «Ленэнерго»

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) провела мониторинг содержания фасадов зданий ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщили в ГАТИ, по итогам мониторинга были выявлены нарушения содержания фасадов зданий АО «Теплосеть Санкт-Петербург» по 24 адресам, среди которых: улица Звездная, 7/3А, улица Будапештская, 99/2А, улица Турку, 27/2А и другие. Это привело к возбуждению административных дел с назначением штрафов на сумму 2 млн 340 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что «Теплосеть» приняла меры на устранение имеющихся и недопущение повторных нарушений. Среди прочего, организация выделила дополнительные должности для промывки и очистки фасадов, приобрела пескоструйное оборудование и краску. Также организация внесет работы по ремонту фасадов в инвестиционную программу.

Кроме того, нарушения нашли при содержании фасадов 65 трансформаторных подстанций ПАО «Россети Ленэнерго». Были возбуждены дела об административных правонарушениях с назначением штрафов на сумму 7 млн 80 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 200 фасадов жилых домов в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2020 году.