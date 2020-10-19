Более 200 фасадов жилых домов в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2020 году

В ходе рабочего визита в Калининский и Красногвардейский районы Северной столицы глава города Александр Беглов проверил выполнение капитального ремонта фасадов жилых зданий.
Губернатор напомнил, что «выглядеть достойно» должны не только дома старого фонда, но и панельные постройки. Кроме того, жители таких домов не должны мерзнуть. Специалисты, проводящие ремонт, утепляют швы полимерными материалами, восстанавливают также подъезды, окна и двери и в них, а также обшивают балконы.
Беглов поручил ускорить ремонт дома №30 корпус 1 по проспекту Энергетиков — планируется, что работы подойдут к концу уже в ноябре. В общей сложности, планировалось вернуть первоначальный облик 206 домам. В среднем по городу выполнено 85% ремонтных работ. Ремонт девяти домов, являющихся историческими объектами, перенесен на следующий год ввиду масштабного объема работ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский дельфинарий закрывается из-за плачевного состояния здания.