Более 200 фасадов жилых домов в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2020 году

В короткие сроки — всего за 5 месяцев был капитально отремонтирован фасад дома 44 корп.1 на проспекте Маршала Блюхера. Дом семиэтажный. Он был построен в 1963 году. Фото: gov.spb.ru

В короткие сроки — всего за 5 месяцев был капитально отремонтирован фасад дома 44 корп.1 на проспекте Маршала Блюхера. Дом семиэтажный. Он был построен в 1963 году. Фото: gov.spb.ru

В ходе рабочего визита в Калининский и Красногвардейский районы Северной столицы глава города Александр Беглов проверил выполнение капитального ремонта фасадов жилых зданий.

Губернатор напомнил, что «выглядеть достойно» должны не только дома старого фонда, но и панельные постройки. Кроме того, жители таких домов не должны мерзнуть. Специалисты, проводящие ремонт, утепляют швы полимерными материалами, восстанавливают также подъезды, окна и двери и в них, а также обшивают балконы.

Беглов поручил ускорить ремонт дома №30 корпус 1 по проспекту Энергетиков — планируется, что работы подойдут к концу уже в ноябре. В общей сложности, планировалось вернуть первоначальный облик 206 домам. В среднем по городу выполнено 85% ремонтных работ. Ремонт девяти домов, являющихся историческими объектами, перенесен на следующий год ввиду масштабного объема работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский дельфинарий закрывается из-за плачевного состояния здания.