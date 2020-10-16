В Петербурге закрывается дельфинарий: здание на Крестовском нуждается в ремонте

В Петербурге закрывается дельфинарий: здание на Крестовском нуждается в ремонте
Петербургский дельфинарий. Фото: группа "Дельфинарий в СПб. Официальная группа"

Если власти не найдут альтернативное помещение, то дельфинарий будет вынужден переехать в другой регион.

Дельфинарий, работающий на Константиновском проспекте, вынужден закрыться. Об этом сообщается на сайте компании. Причиной такого решение стало окончание договора аренды. Собственник бассейна не хочет его продлевать, так как здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. В заявлении сказано, что если город не предложит альтернативное помещение, то дельфинарий будет вынужден переехать в другой регион.

У петербуржцев все еще есть возможность посмотреть на водоплавающих: дельфинарий будет работать до конца октября. Количество представлений пришлось сократить, так как животных готовят к транспортировке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил нарушения в петербургском дельфинарии: животных содержат в антисанитарии.

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