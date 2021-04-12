Эксперт рассказал, почему нельзя продлить майские праздники

Эксперт рассказал, почему нельзя продлить майские праздники
У россиян могут появиться дополнительные выходные. Фото: pixabay

В ФНПР убеждены, что сокращать новогодние праздники не стоит.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что нельзя продлить майские праздники в 2021 году, так как утверждено. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что некоторые предлагают сократить новогодние праздники, но он эту идею не поддерживает. Шершуков заявил, что россияне привыкли к их продолжительности. Также некоторые считают, что можно убрать рабочие дни между Первомаем и Днем победы. Эксперт думает, что эту идею нужно обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии, но вопрос явно не поднимут в ближайшее время, потому что изменения «фактически невозможны, уже все утверждено».

«Если что-то менять, то, очевидно, может быть, в отношении этих дней, не трогая притом новогодние праздники»,

— объяснил Шершуков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме обсуждают появление дополнительных выходных дней.

1 мая выходные день победы майские праздники


 

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