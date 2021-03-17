В Госдуме обсуждают появление дополнительных выходных дней

В Госдуме обсуждают появление дополнительных выходных дней
У россиян могут появиться дополнительные выходные. Фото: pixabay

Депутат предложил сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил ввести дополнительные выходные дни. Он считает, что нерабочими можно сделать праздники в каждой флагманской отрасли: День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.

Он предложил сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все существующие праздники на выходные дни. Своим предложением он поделился в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Также депутат выступил «за» ввод четырехдневной рабочей недели. Он уверен, что инициативу со временем примут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач посоветовал не спать долго в выходные. Эксперт раскритиковала привычку отсыпаться в выходной день.

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