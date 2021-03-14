Врач посоветовал не спать долго в выходные

Врач посоветовал не спать долго в выходные
Ложиться спать стоит в одно время. Фото: pixabay.com

Эксперт раскритиковала привычку отсыпаться в выходной день.

Терапевт рассказала, что не стоит долго спать в выходные, потому что это опасно для биоритмов. Она также добавила, что такой отдых не приносит нужного эффекта. Своим экспертным мнением специалист поделилась в беседе с телеканалом «Звезда».

Врач посоветовала просыпаться в одно и то же время, но позволить себе поваляться в кровати несколько часов. В таком случае человек будет чувствовать расслабление и ощущение, что у него выходной.

Также она рекомендует ложиться спать в 22:30. В таком случае успеет выработаться меланин, который отвечает за борьбу со стрессом. Днем же стоит спать не больше 30 минут и лучше в промежутке с 14:00 до 15:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как улучшить сон.

врач выходные сон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У дома на Энгельса нашли предмет похожий на бомбу
Россиянам рассказали об опасных ошибках при зарядке смартфонов
Петербурженка победила в международном конкурсе со съедобным «Хищником»
Жителям дома на 5-й Советской обещают в скором времени вернуть тепло
Врач посоветовал не спать долго в выходные
Из горящего дома на Витебском эвакуировали 70 человек
В Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась на 18%
Солистка Little Big рассказала о домогательствах в спа-салоне