Врач посоветовал не спать долго в выходные

Эксперт раскритиковала привычку отсыпаться в выходной день.

Терапевт рассказала, что не стоит долго спать в выходные, потому что это опасно для биоритмов. Она также добавила, что такой отдых не приносит нужного эффекта. Своим экспертным мнением специалист поделилась в беседе с телеканалом «Звезда».

Врач посоветовала просыпаться в одно и то же время, но позволить себе поваляться в кровати несколько часов. В таком случае человек будет чувствовать расслабление и ощущение, что у него выходной.

Также она рекомендует ложиться спать в 22:30. В таком случае успеет выработаться меланин, который отвечает за борьбу со стрессом. Днем же стоит спать не больше 30 минут и лучше в промежутке с 14:00 до 15:00.

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