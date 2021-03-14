Ученые рассказали, как улучшить сон

Ученые рассказали, как можно улучшить сон. Эксперты сначала советуют обратить внимание на продолжительность сна.

По их словам, если человек спит менее пяти часов в сутки, это может сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении, сообщает Sleep Health.

Кроме того, недосып может привести к развитию психических заболеваний. А привычка «досыпать» может негативно повлиять на общее состояние организма, так как может вызвать чувство «разбитости».

Ученые рассказали, что алкоголь не помогает уснуть, он обладает мочегонными свойствами. Рекомендуется принимать перед сном теплое молоко или травяной чай.

Эксперты посоветовали отказаться от просмотра телевизора перед сном, потому что исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из США выяснили, какова взаимосвязь между нерегулярным сном и состоянием ментального здоровья. Оказывается, те, кто не высыпаются, подвержены депрессии больше остальных.