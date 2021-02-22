Ученые объяснили, как связаны сон и депрессия

Эксперты отмечают, что из-за нерегулярного сна можно навредить ментальному здоровью.

Ученые из США выяснили, какова взаимосвязь между нерегулярным сном и состоянием ментального здоровья. Оказывается, те, кто не высыпаются, подвержены депрессии больше остальных. К таким выводам эксперты пришли после отслеживания самочувствия двух тысяч участников эксперимента.

Специалисты следили, как много спят добровольцы и как это отражается на настроении. В итоге выяснилось, что депрессия появляется у тех, кто привык не высыпаться, но на выходных дает себе отоспаться. В итоге человек становится раздражительнее – он чувствует себя так, словно не отдыхал вовсе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог назвал причину появления «предновогодней депрессии». Чаще всего мотивом появления такого состояния становится попытка человека подвести итоги уходящего года и оценить свои «достижения».