Психолог назвал причину появления «предновогодней депрессии»

Чаще всего мотивом появления такого состояния становится попытка человека подвести итоги уходящего года и оценить свои "достижения". Фото: pixabay

Чаще всего мотивом появления такого состояния становится попытка человека подвести итоги уходящего года и оценить свои "достижения". Фото: pixabay

Российский клинический психолог Владимир Крупин заявил, что «предновогоднюю депрессию» нельзя назвать самостоятельным психологическим заболеванием, поскольку обычно она связана с совокупностью ментальных проблем человека.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на словам психолога, чаще всего мотивом появления такого состояния становится попытка человека подвести итоги уходящего года и оценить свои «достижения». Дело в том, что многие подходят к этому вопросу с недостаточной объективностью, в результате чего все заканчивается впадением в уныние.

Крупин посоветовал подводить итоги своего года, даже если они не превзошли ожиданий, с более позитивным подходом. К примеру, можно сказать себе «хорошо, что я жив, это прекрасно». По мнению психолога, сколько бы ни было неприятностей, всегда есть место чему-то хорошему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объяснена причина отсутствия новогоднего настроения у россиян.