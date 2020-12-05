Объяснена причина отсутствия новогоднего настроения у россиян

У россиян начало снижаться настроение перед Новым годом. Фото: unsplash

У россиян начало снижаться настроение перед Новым годом. Фото: unsplash

Ученые выяснили, что у людей по всей России наблюдается снижение уровня хорошего настроения перед Новым годом. Причины падения психологического благополучия россиян назвали ученые факультета психологии МГУ имени Ломоносова.

Как сообщает ТАСС, специалисты исследовали эмоциональные и когнитивные изменения у людей в условиях самоизоляции и коронавирусной пандемии. Научная работа показала, что в ноябре настроение у большинства россиян было ниже условной нормы.

Среди причин такого спада настроения ученые выделили пандемию, низкую физическую активность, а также общую эмоциональную усталость, которая особенно остро ощущается к концу непростого года.

Проанализировав состояние россиян в период самоизоляции, ученые выяснили, что начиная с марта у россиян начал повышаться уровень тревожности. Ближе к лету он начал падать, но в ноябре настроение вновь начало ухудшаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заявили о снижении темпов распространения Covid-19.