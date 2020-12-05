В России заявили о снижении темпов распространения Covid-19

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что в ситуация с коронавирусом в России дает возможность говорить о снижении темпов его распространения.

Как сообщает ТАСС об этом чиновник рассказала в пятницу, 4 декабря. Татьяна Голикова отметила, что динамика распространения в стране идет на спад.

«В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения коронавирусной инфекции», – заявила Татьяна Голикова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Голикова заявила о ситуации с коронавирусом в Карелии и Петербурге. По словам политика, «в Республике Карелия и Санкт-Петербурге заболеваемость превышает средний российский показатель более чем в два раза».

Голикова подчеркнула, что за последнюю неделю регионы в целом стали сильно разниться в среднесуточном количестве новых случаев заражения COVID-19.