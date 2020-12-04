Голикова: в Карелии и Петербурге заболеваемость COVID-19 вдвое выше средней по стране

Голикова: в Карелии и Петербурге заболеваемость COVID-19 вдвое выше средней по стране
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Фото: сайт Президента России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 4 декабря, заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге и Карелии за последние сутки вдвое превышают средние показатели по стране.

По словам политика, «в Республике Карелия и Санкт-Петербурге заболеваемость превышает средний российский показатель более чем в два раза», передает ТАСС. Голикова подчеркнула, что за последнюю неделю регионы в целом стали сильно разниться в среднесуточном количестве новых случаев заражения COVID-19.

К примеру, в Татарстане заболеваемость составляет 2,1 случая на 100 тысяч населения, тогда как в Карелии и Северной столице этот показатель достигает 63 и 69,4 случаев на 100 тысяч человек соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусные ограничения в Северной столице пока не отразились на туристическом потоке.

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