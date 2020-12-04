Ковид-ограничения в Петербурге пока не отразились на турпотоке

Люди покупают билеты в последний момент, и многие будут решать в конце декабря, ехать куда-то или нет. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Люди покупают билеты в последний момент, и многие будут решать в конце декабря, ехать куда-то или нет. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Введенные в Петербурге ограничения, связанные с коронавирусом, не повлияли на спрос со стороны туристов. Динамика бронирований равномерная.

Путешественники продолжают активно покупать билеты в Северную столицу. Спрос по сравнению с прошлым годом снизился пока на 8-9%. Речь идет о периоде с 30 декабря по 3 января. На даты с 25 декабря по 10 января снижение спроса составило 25%.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу путешествий Туту.ру, снижение показателей в большей степени связано с низкой глубиной бронирования, которая специфична для текущего года. Многие решаются на поездку только ближе к празднику.

Интересно, что среди тех, кто запланировал путешествие на самолете в Петербург с 25 декабря по 10 января, более 60% оплатили билеты в ноябре, около 11% — в текущем месяце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга остались без автобусов в новогоднюю ночь. Из-за сложной эпидемиологической ситуации и отмены праздничных гуляний транспорт, как и в обычные дни, прекратит курсировать с 0 до 6 часов утра.