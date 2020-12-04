Ковид-ограничения в Петербурге пока не отразились на турпотоке

Ковид-ограничения в Петербурге пока не отразились на турпотоке
Люди покупают билеты в последний момент, и многие будут решать в конце декабря, ехать куда-то или нет. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Введенные в Петербурге ограничения, связанные с коронавирусом, не повлияли на спрос со стороны туристов. Динамика бронирований равномерная.

Путешественники продолжают активно покупать билеты в Северную столицу. Спрос по сравнению с прошлым годом снизился пока на 8-9%. Речь идет о периоде с 30 декабря по 3 января. На даты с 25 декабря по 10 января снижение спроса составило 25%.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу путешествий Туту.ру, снижение показателей в большей степени связано с низкой глубиной бронирования, которая специфична для текущего года. Многие решаются на поездку только ближе к празднику.

Интересно, что среди тех, кто запланировал путешествие на самолете в Петербург с 25 декабря по 10 января, более 60% оплатили билеты в ноябре, около 11% — в текущем месяце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга остались без автобусов в новогоднюю ночь. Из-за сложной эпидемиологической ситуации и отмены праздничных гуляний транспорт, как и в обычные дни, прекратит курсировать с 0 до 6 часов утра.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пандемия пулково туристы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Предприятия Петербурга получат 30 млн рублей на подготовку кадров
«Ферма социального предпринимательства» вывела 25 общественно ...
Суд арестовал блогера Reeflay, во время стрима которого умерла девушка
Комик Соболев разгромил Шнурова в стихах
ВЦИОМ: оценивая свой сегодняшний образ жизни, россияне в среднем планируют ...
Ковид-ограничения в Петербурге пока не отразились на турпотоке
The New York Times добавил в «топ-10» лучших фильмов 2020 года ...
В Москве 273 привившихся «Спутником V» добровольца заболели COVID-19