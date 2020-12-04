Петербуржцы остались без автобусов в новогоднюю ночь

Петербуржцы остались без автобусов в новогоднюю ночь
Вт городе не запустят новогодние автобусные рейсы. Фото: gov.spb.ru

Городские власти не запустят автобусные рейсы в новогоднюю ночь. В канун главного праздника зимы транспорт будет работать по обычному режиму.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. Как сообщили в комитете по транспорту Северной столицы, из-за сложной эпидемиологической ситуации и отмены праздничных гуляний транспорт, как и в обычные дни, прекратит курсировать с 0 до 6 часов утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга не планируют делать 31 декабря выходным.

Сейчас известно, что 31 декабря отдыхать будут жители Татарстана, Крыма, Ставрополя, Владимирской, Курской, Белгородской областей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб новый год общественный транспорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Предприятия Петербурга получат 30 млн рублей на подготовку кадров
«Ферма социального предпринимательства» вывела 25 общественно ...
Суд арестовал блогера Reeflay, во время стрима которого умерла девушка
Комик Соболев разгромил Шнурова в стихах
ВЦИОМ: оценивая свой сегодняшний образ жизни, россияне в среднем планируют ...
Ковид-ограничения в Петербурге пока не отразились на турпотоке
The New York Times добавил в «топ-10» лучших фильмов 2020 года ...
В Москве 273 привившихся «Спутником V» добровольца заболели COVID-19