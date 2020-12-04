Петербуржцы остались без автобусов в новогоднюю ночь

Городские власти не запустят автобусные рейсы в новогоднюю ночь. В канун главного праздника зимы транспорт будет работать по обычному режиму.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. Как сообщили в комитете по транспорту Северной столицы, из-за сложной эпидемиологической ситуации и отмены праздничных гуляний транспорт, как и в обычные дни, прекратит курсировать с 0 до 6 часов утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга не планируют делать 31 декабря выходным.

Сейчас известно, что 31 декабря отдыхать будут жители Татарстана, Крыма, Ставрополя, Владимирской, Курской, Белгородской областей.