Власти Петербурга не планируют делать 31 декабря выходным

Власти Петербурга не планируют делать 31 декабря выходным
Новый год. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Власти Северной столицы пока не планируют делать канун Нового года выходным. На сегодняшний день выходной 31 декабря объявили уже шесть регионов России.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. Как сообщила руководитель пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, если Смольный примет решение сделать 31 декабря выходным днем, то оно будет сообщено официально.

Сейчас известно, что 31 декабря отдыхать будут жители Татарстана, Крыма, Ставрополя, Владимирской, Курской, Белгородской областей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России дополнительный выходной 31 декабря могут объявить главы регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что официально канун Нового года считается рабочим днем.

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