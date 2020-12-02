В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря выходным днем

В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря выходным днем
На текущий момент и официально 31 декабря — это рабочий день. Фото: pixabay

Назначение 31 декабря выходным днем — прерогатива региональных властей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, официально канун Нового года считается рабочим днем. Отдохнуть в этот день пока смогут только жители Белгородской области.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что решение сделать 31 декабря выходным днем могут принять региональные власти в зависимости от ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главную елку Петербурга доставят в центр города 8 декабря. К главному празднику зимы на Дворцовой площади впервые за несколько лет будет установлена живая ель.

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