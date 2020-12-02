Главную елку Петербурга доставят на Дворцовую 8 декабря

К Новому году на Дворцовой площади впервые за несколько лет будет установлена живая ель. Уже утром 8 декабря она будет красоваться на площади.

Главный атрибут праздника начнут устанавливать в ночь с 7 на 8 декабря. Подготовительные работы начнутся ранним утром. К 6:30 к поселку Хиттолово Всеволожского района Ленобласти за деревом приедут техника и специалисты. С 7 утра сотрудники ГИБДД начнут перекрывать участок дороги, рядом с которым находится ель. В 11 часов елку спилят и уложат на специальный трал.

Как сообщила пресс-служба Медиацентра Правительства города, ближе к 17:00 машина с елью отправится в сторону Петербурга. Поскольку дерево поедет на Дворцовую площадь в час пик, с 18 часов до часа ночи 8 декабря оно проведет на временной стоянке на Шафировском проспекте. На Дворцовую елка прибудет только в 2 часа ночи, после чего специалисты займутся ее установкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали живую елку для Нового года на Дворцовой площади. Уточняется, что за живую ель было отдано 52,2% голосов, а за искусственную – 47,8%.