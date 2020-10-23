Жители Петербурга выбрали живую елку для Нового года на Дворцовой площади

В Северной столице завершилось голосование по выбору новогодней елки для празднования Нового года на Дворцовой площади. Жители города предпочли искусственной ели – настоящую.

Как сообщает комитет по печати и взаимодействию со СМИ, голосование на выбор главного украшения Дворцовой площади завершилось 22 октября в 12:00 на сайте газеты «Петербургский дневник», в социальных сетях и по телефону «горячей линии» издания.

Уточняется, что за живую ель было отдано 52,2% голосов, а за искусственную – 47,8%. Не смотря на общую победу настоящей елки, в социальных сетях небольшой перевес остался за искусственной.

Сама ель будет установлена на Дворцовой площади со всеми украшениями к 20 декабря. Все монтажные работы по установке ели начнутся за две недели до этого срока. Для главного дерева Нового года выбран ретро-стиль оформления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург попал в список городов, где россияне хотят встретить Новый год.