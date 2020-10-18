Петербург попал в список городов, где россияне собираются отметить Новый год

Петербург попал в список городов, где россияне собираются отметить Новый год
Жители России планируют новогодние праздники. Фото: pixabay.com

Россияне планируют встретить новогодние праздники в трех городах страны. Лидерами для отдыха стали Сочи, Калининград и Санкт-Петербург.

Как сообщает ОТР со ссылкой на туристический онлайн-сервис, около 25% россиян рассматривают возможность поездки на Новый год за границу, остальные 75% – хотят встретить праздник в России. В прошлом году статистика показывала соотношение 50 на 50%.

Отметим, что среди самых популярных запросов россиян выделяют Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, а также Симферополь, Минеральные Воды и Новосибирск. Среди зарубежных вариантов лидерство осталось за Стамбулом.

Кроме этого, сообщается, что интерес к Сочи за год у жителей России вырос с 13 до 20%, а к путешествиям по Прибалтике – с 5 до 9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 31 декабря в 2021 году официально сделали выходным днем.

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