В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем

В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем
31 декабря официально выходной день. Фото: pixabay.com

В следующем году 31 декабря у россиян будет официальным выходным днем. Соответствующее постановление выпустило правительство России.

О выходных днях стало известно в пятницу, 16 октября. Одним из главных изменений стал выходной день в канун Нового года, 31 декабря.

Всего в следующем году у россиян будет семь длинных выходных.

Так, граждане будут отдыхать с 1 по 10 января. Следующие выходные придутся на период с 21 по 23 февраля. Длинные выходные выпали и в марте – с 6 по 8.

В мае отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Три дня отдохнут граждане в июне – с 12 по 14 число, а в ноябре – четыре дня с 4 по 7 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что коло 40% россиян готовы работать по выходным ради повышения. Такой опрос проводили аналитики сервиса «Работа.ру».

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