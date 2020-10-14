Около 40% россиян готовы работать по выходным ради повышения

39% сотрудников компаний в России готовы задерживаться на работе или выходить на смену в свой выходной, чтобы добиться повышения. Об этом сообщает сервис Работа.ру.

По данным опроса сервиса, для карьерного роста 12% россиян готовы переехать в другой город, а 2% опрошенных не против мешать своим коллегам и распускать о них слухи.

Каждый шестой участник опроса рассказал, что хотя бы раз конкурировал с коллегами за внимание своего начальника. 8% работников таким образом показывают, что достойны большего, и столько же опрошенных считают, что конкуренция — дополнительная мотивация работать лучше.

При этом, конкуренция не всегда играет в пользу сотрудника. 6% указали, что такой опыт не увенчался успехом, и их продуктивность упала. Столько же опрошенных рассказали, что их уволили за конкуренцию с коллегами, а 2% респондентов поделились тем, что работодатель уволил их соперника. Больше половины опрошенных (61%) уточнили, что никогда не конкурировали с коллегами.

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