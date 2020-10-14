Беглов пригрозил закрытием предприятий за несоблюдение антикоронавирусных мер

Беглов пригрозил закрытием предприятий за несоблюдение антикоронавирусных мер
Александр Беглов. Фото: gov.spb

В Петербурге компании, которые не соблюдают «коронавирусные» меры, могут быть оштрафованы или закрыты. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

В ходе подведения итогов за минувшую неделю градоначальник пообещал, что предприятия, игнорирующие предписанные меры безопасности, начнут закрывать. Он объяснил, что меры необходимы, так как в Северной столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Беглов указал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что избежать новых ограничений поможет четкое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора каждым петербуржцем.

Кроме этого губернатор напомнил , что власти города разработали оперативный план, которого будут придерживаться в случае ухудшения ситуации с Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга попросили губернатора города ввести «дистанционку» в школах. Местные жители обеспокоены распространением коронавирусной инфекции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом в России
Этой ночью полностью перекроют Северный участок ЗСД
Петербуржцы стали чаще соблюдать масочный режим в общественном транспорте
Петербург переходит на регулярное отопление с 15 октября
В Петербурге задержали серийных автоугонщиков, «работавших» на экспорт
В Петербурге за 2020 детские сады оштрафовали на 3,5 млн рублей за ...
Петербург занял второе место по числу новых случаев коронавируса в России: ...
Число молодоженов в Ленобласти увеличилось вдвое