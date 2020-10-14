Беглов пригрозил закрытием предприятий за несоблюдение антикоронавирусных мер

В Петербурге компании, которые не соблюдают «коронавирусные» меры, могут быть оштрафованы или закрыты. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

В ходе подведения итогов за минувшую неделю градоначальник пообещал, что предприятия, игнорирующие предписанные меры безопасности, начнут закрывать. Он объяснил, что меры необходимы, так как в Северной столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Беглов указал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что избежать новых ограничений поможет четкое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора каждым петербуржцем.

Кроме этого губернатор напомнил , что власти города разработали оперативный план, которого будут придерживаться в случае ухудшения ситуации с Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга попросили губернатора города ввести «дистанционку» в школах. Местные жители обеспокоены распространением коронавирусной инфекции.