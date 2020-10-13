Петербуржцы попросили Александра Беглова ввести дистанционку в школах

Родители учеников обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову в комментариях социальной сети Вконтакте. Петербуржцы обеспокоены распространением коронавирусной инфекции.

В своих комментариях горожане просят вернуть домашнее обучение или отправить детей на досрочные каникулы. При этом, многие родители не согласны с этим мнением и считают, что дистанционка только хуже скажется на образовании детей.

Отмечается, что не все родители могут обеспечить домашнее образование своим детям. Так как многие работают не удаленно и фактически не смогут следить за образовательным процессом ребенка.

Напомним, что ранее в петербургских школах ввели новые ограничения из-за коронавируса. Теперь учитель не имеет права проводить урок без маски, а на входах в помещения должны быть оборудованы приборы для измерения температуры учащихся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России нет необходимости переводить школьников на дистанционку из-за коронавируса.