В Роспотребнадзоре считают, что нет необходимости переводить школьников на удаленку

В Роспотребнадзоре считают, что нет необходимости переводить школьников на удаленку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Скриншот

Очное обучение в школах России проходит в штатном режиме, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По словам Анны Поповой, в российских школах организован безопасный режим обучения. Такая тенденция сохраняется в большинстве регионах страны.

Отмечается, что на данный момент нет никакой необходимости переводить школьников на дистанционное обучение. Как утверждает Анна Попова, об этом также свидетельствуют исследования российских ученых.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявлено 13 868 случаев заражения коронавирусом. При этом скончалось за сутки 244 человека. Всего за время пандемии с весны этого года число заболевших составило 1 млн 326 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за сутки коронавирус унес жизни еще 34 петербуржцев.

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