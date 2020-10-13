Коронавирус унес жизни 34 петербуржцев

Коронавирус унес жизни 34 петербуржцев
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в Петербурге от новой инфекции скончались 34 человека.

Об этом стало известно во вторник, 13 октября. Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф», город остается в лидерах по уровню суточной смертности от коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в городе погибли 3 275 человек.

Также за последние 24 часа петербургские медики успели обследовать на Covid-19 26 931 местного жителя. Болезнь проявилась у 557 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге самая высокая смертность от коронавируса среди городов России.

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