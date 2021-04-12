«Невская мануфактура» в огне: фоторепортаж Gazeta.SPb о борьбе с пожаром

Днем в понедельник, 12 апреля, на Октябрьской набережной в Северной столице загорелась территория «Невской мануфактуры» — предприятия по выпуску шерстяных тканей, нетканых материалов и технических сукон, которое в последние годы работает частично. Некоторые помещения в старинных корпусах сдаются в аренду.

Возгорание произошло около полудня, к пяти часам вечера площадь пожара расширились с 1,5 до 10 тысяч квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли выше 40 единиц спецтехники и более 200 пожарных — двое спасателей, к сожалению, погибли. Еще двое госпитализированы с ожогами 40-50% тела.

Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу уже возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, но выяснить причину появления огня пока не удалось. Специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, взяли пробы воздуха в Невском районе города в связи с сильным задымлением от пожара.

Жителям близлежащих домов настоятельно рекомендуется закрыть окна и форточки, отказаться от прогулок вблизи очага пожара и в зоне возможного влияния дымовых выбросов. Борьба с возгоранием продолжается вот уже больше пяти часов — к тушению впервые привлекли особый резерв, вертолёт К-32. Фотографиями с места событий поделился корреспондент Gazeta.SPb.