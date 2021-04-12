Поклонская опубликовала фото под капельницей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попала под капельницу. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Отхожу от ваших комментариев», — пошутила политик.

Наталья Поклонская не стала уточнять, почему ей потребовала медицинская помощь. Пользователи Сети выразили беспокойство и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что имеет компромат на коллег «по цеху». Собирать во сведения она начала в то время, когда руководила комиссией по этике и контролю за доходами.