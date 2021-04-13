Бузова отказалась вести перезапущенный «Дом-2»

Телеведущая и певица Ольга Бузова отказалась от роли ведущей в перезапуске реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю».

Телестройка возвращается на экраны телевизоров 19 апреля на другом телеканале. Как сообщает StarHit, Бузова напрямую ассоциируется с проектом телеканала ТНТ, так как именно там из нее «вырастили» ту, кем она сейчас является.

Руководство канала не возражало против участия Бузовой в других проектах, но вести «Дом-2» на чужом канале — это иная ситуация. На ТНТ звезде якобы пообещали разработать для нее новые проекты.

Напоминаем, что «Дом-2» закрыли в декабре 2020 года, скорее всего, из-за потери интереса аудитории. Создатель шоу Валерий Комиссаров заявлял, что «Дом-2» не смотрят, так как «люди хотят передачу про себя, а не про пельмени на губах».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Дом-2» на новом канале будет выходить с сохранением старого формата.