В Петербург доставили почти 20 тыс. доз вакцины против коронавируса

В Петербург доставлена новая партия вакцины в количестве более 19,8 доз «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Сегодня, 13 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины. В ближайшее время 19,8 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Северной столице вакцины хватит для всех желающих. При этом и записаться не составляет труда.

Также губернатор отметил, как важно привиться старшему поколению, потому как, по его словам,прививка убережет от тяжелого заболевания и сохранит здоровье.

Известно, что нарастающий итог поступившей в город вакцины – 652 412 комплектов доз. На сегодняшней день на фармакологической базе и в поликлиниках в наличии 195 863 доз.

Напомним, что сделать прививку можно в любом медицинском учреждении, следует только записаться по телефону «122»или через интернет-порталы Госуслуг и «Здоровье петербуржца». Так как в городе существует 134 стационарных пункта вакцинации

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что вакцинация сформирует коллективный иммунитет петербуржцев к началу осени.