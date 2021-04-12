Коллективный иммунитет к COVID-19 у петербуржцев появится не раньше осени

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что вакцинация сформирует коллективный иммунитет петербуржцев к началу осени.

В эфире «Радио России» он отметил, что уже в этом году коллективный иммунитет позволит принимать в Северной столице гостей, но с учетом некоторых ограничений. Власти уже готовятся к туристическому сезону.

Активное формирование коллективного иммунитета в городе благодаря вакцинации ожидали еще в июле, когда число привитых должно было достигнуть 700 тыс. человек из ожидаемых 1,2 млн. Но сейчас сроки сместили к концу текущего года.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 403088 случаев заражения коронавирусом. Число смертельных исходов достигло 12635 человек, в том числе 34 — за последние сутки. При этом выздоровело 357829 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что персонал Петербургского международного экономического форума нужно прививать от коронавируса. Те, кто откажутся от вакцинации, не будут допущены к работе.