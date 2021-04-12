В Роспотребнадзоре заявили о необходимости привить от коронавируса персонал ПМЭФ

Эксперты отмечают, что в противном случае человека не допустят к работе.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что персонал Петербургского международного экономического форума нужно прививать от коронавируса. Те, кто откажутся от вакцинации, не будут допущены к работе. Об этом пишет «Интерфакс».

Она отметила, что в городе активно готовятся к мероприятию и нельзя забывать о безопасности участников форума. Чтобы не допустить распространения коронавируса, нужно, чтобы вакцинацию прошли и организаторы, и персонал. Башкетова добавила, что о прививке нужно задуматься в ближайшее время – ее наличие будут строго проверять.

Напоминаем, что ПМЭФ пройдет 2-5 июня в Санкт-Петербурге. Ожидается, что форум пройдет в привычном формате.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный объявил «Экспофорум» безопасной площадкой для ПМЭФ.