Смольный объявил «Экспофорум» безопасной площадкой для ПМЭФ

Смольный объявил «Экспофорум» безопасной площадкой для ПМЭФ
ПМЭФ пройдет в "Экспофоруме". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Пока непонятно, сколько человек смогут принять участие в мероприятии.

В Санкт-Петербурге продолжается активная подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, который состоится с 2 по 5 июня 2021 года. Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что отличной площадкой для проведения мероприятия станет «Экспофорум». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Соколов заявил, что пока непонятно, сколько человек смогут участвовать в ПМЭФ – Роспотребнадзор не огласил цифру и обдумывает ее. Ожидается, что количество участников не превысит 10 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудников ПМЭФ отправят на 14-дневный карантин перед приездом Путина. В санитарную зону включили помещения, где будет проходить пленарное заседание, а также протокольные помещения, которые будут заняты только один день.

Максим Соколов новости СПб ПМЭФ экспофорум


 

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