Сотрудников ПМЭФ отправят на 14-дневный карантин перед приездом Путина

Сотрудников ПМЭФ отправят на 14-дневный карантин перед приездом Путина
На ПМЭФ должны приехать бизнесмены со всего мира. Фото: pixabay

Персонал пленарного заседания Петербургского международного экономического форума обяжут пройти двухнедельный карантин.

Обязательную обсервацию установили для сотрудников, которые будут присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на письмо, которое получили организаторы форума, их попросили предоставить список сотрудников, которые будут находиться в санитарной зоне.

В санитарную зону включили помещения, где будет проходить пленарное заседание, а также протокольные помещения, которые будут заняты только один день.

Напомним, в этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет очное участие в форуме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готовится к проведению ПМЭФ в 2021 году.

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