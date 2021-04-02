Петербург готовится к проведению ПМЭФ в 2021 году

На ПМЭФ должны приехать бизнесмены со всего мира. Фото: pixabay

На ПМЭФ должны приехать бизнесмены со всего мира. Фото: pixabay

Форум пройдет в начале июня в очном формате и с использованием современных цифровых технологий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с советником Президента РФ Антоном Кобяковым подготовку к ПМЭФ, который состоится в городе 2-5 июня. Мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что, готовясь к ПМЭФ, нужно соблюдать требования ВОЗ и Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения коронавируса. Губернатор убежден, что безопасность и комфорт участников форума являются приоритетом при ее проведении.

Беглов также добавил, что в Петербурге начали подбирать волонтеров для работы на форуме. В первую очередь добровольцами станут люди, имеющие антитела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в гостиницах Петербурга на период ПМЭФ-2021 почти не осталось мест.