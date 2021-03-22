В гостиницах Петербурга на период ПМЭФ-2021 почти не осталось мест

По данным председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерия Москаленко, места в гостиницах Северной столицы на период проведения международного экономического форума (со 2 по 5 июня) заняты практически полностью.

Чиновник отметил, что бизнес, — особенно туристическая сфера, — ожидает предстоящего форума, как первого мероприятия, которое может позволить восполнить убытки прошлого года. Кроме того, план по подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021 уже разработан и будет представлен на утверждение губернатора в ближайшие дни, ответил Москаленко на соответствующий вопрос Беглова.

Напомним, что на данный момент мероприятие планируется проводить в смешанном формате — и очно, и с использованием цифровых технологий. Кроме того, ПМЭФ-2021 должны посетить иностранные делегации, естественно, с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на экономической форуме, возможно, будет присутствовать и Владимир Путин.