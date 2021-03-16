Песков допустил, что Путин лично посетит ПМЭФ-2021

Песков допустил, что Путин лично посетит ПМЭФ-2021
По словам Пескова, президент может посетить форум в очном формате. Фото: сайт Президента России

В Кремле ожидают, что президент РФ Владимир Путин лично примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Об этом 16 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, президент может посетить форум в очном формате, а не по видеосвязи, как ожидалось ранее.

В этом году Петербургский международный форум будет проходить с 2 по 5 июня в очном формате. Мероприятием проведут в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В начале марта Песков говорил, что Путин точно примет участие в ПМЭФ, но многое зависело от эпидемиологической обстановки. При этом пресс-секретарь отметил, что представить форум без участия президента невозможно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре одобрили проведение ПМЭФ-2021 в смешанном формате.

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