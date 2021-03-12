В Роспотребнадзоре одобрили проведение ПМЭФ-2021 в смешанном формате

В этом году ПМЭФ должен пройти на площадке "Экспофорума". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В этом году ПМЭФ должен пройти на площадке "Экспофорума". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор поддержал инициативу петербургских властей провести ежегодный международный экономический форум (ПМЭФ) в смешанном формате, заявила Анна Попова в четверг, 11 марта.

По словам главы ведомства, в очно-заочном формате, с учетом разрешенного количества участников, такой формат проведения форума представляется оптимальным, передает ТАСС. При этом руководитель Роспотребнадзора отметила, что число людей, допущенных до очного участия в мероприятии, будет определено непосредственно перед началом ПМЭФ в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией.

Напомним, что оргкомитет форума Росконгресс планирует проведение ПМЭФ со 2 по 5 июня 2021 года. Организаторы должны приложить все усилия, чтобы мероприятие состоялось с учетом всех требований санитарной безопасности. В прошлом году экономический форум пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что площадкой для проведения ПМЭФ-2021 станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».