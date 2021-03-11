ПМЭФ-2021 состоится на площадке выставочного центра «Экспофорум»

ПМЭФ-2021 состоится на площадке выставочного центра &#171;Экспофорум&#187;
ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В четверг, 11 марта, пресс-служба Росконгресса озвучила площадку для проведения традиционного Петербургского международного экономического форума, который намечен на лето 2021 года.

Местом проведения одного из важнейших для города мероприятий станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Кроме того, в дни проведения ПМЭФ на территории комплекса также пройдет конференция из серии «На пути к конгрессу».

Напомним, что в прошлом году форум пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, вызванного ею кризиса и антиковидных ограничений. Грядущим летом ПМЭФ все же надеются провести со 2 по 5 июня. Скорее всего, мероприятие состоится и в очной, и в дистанционной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кубок Евро-2020, матчи которого в этом году принимает Петербург, доставили в Северную столицу.

новости СПб ПМЭФ Росконгресс экспофорум


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Для травмированных на санках и ватрушках открыли дополнительные отделения в ...
За год в Петербурге появилось больше 93 тысяч новых адресов
Ольга Бузова собралась переезжать к Филиппу Киркорову
Всего за год в Петербурге появилось более 93 тысяч новых адресов
ПМЭФ-2021 состоится на площадке выставочного центра «Экспофорум»
В Петербурге предложили создать мобильную бригаду для вакцинации лежачих больных
Прибыль «ТЭК СПб» по итогам 2020 года составила 315 млн рублей
На Коломяжском проспекте двое грабителей избили петербуржца ради смартфона ...