ПМЭФ-2021 состоится на площадке выставочного центра «Экспофорум»

В четверг, 11 марта, пресс-служба Росконгресса озвучила площадку для проведения традиционного Петербургского международного экономического форума, который намечен на лето 2021 года.

Местом проведения одного из важнейших для города мероприятий станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Кроме того, в дни проведения ПМЭФ на территории комплекса также пройдет конференция из серии «На пути к конгрессу».

Напомним, что в прошлом году форум пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, вызванного ею кризиса и антиковидных ограничений. Грядущим летом ПМЭФ все же надеются провести со 2 по 5 июня. Скорее всего, мероприятие состоится и в очной, и в дистанционной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кубок Евро-2020, матчи которого в этом году принимает Петербург, доставили в Северную столицу.