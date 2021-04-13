Мужчина выращивал коноплю в квартире на Комендантском и сбывал через закладки

Мужчина выращивал коноплю в квартире на Комендантском и сбывал через закладки
Полицейские задержали закладчика. Фото: pixabay

В Петербурге арестовали местного жителя, выращивающего в квартире коноплю и сбывающего наркотики посредством закладок.

Мужчину задержали 11 апреля во время розыска. Установлено, что 34-летний горожанин организовал интернет-магазин для сбыта марихуаны бесконтактным способом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе обыска в его квартире, расположенной в доме №32 на Комендантском проспекте, были изъяты восемь кустов наркосодержащего растения, оборудование для культивирования, весы, упаковочный материал, контейнер с наркотиками массой 80,5 граммов.

Изучив материалы в компьютере подозреваемого, полицейские вычислили несколько закладок, расположенных в Невском и Приморском районах города. В общей сложности правоохранители обнаружили шесть тайников-закладок с марихуаной.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали «кладмэна», он спрятал полкилограмма синтетического наркотика на пустыре в Московском районе.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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