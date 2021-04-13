Блокировка опасных сайтов и бани: что обсудят в Законодательном Собрании Петербурга 14 апреля

Петербургские депутаты готовятся к заседанию Законодательного Собрания, которое традиционно пройдет в среду в Мариинском дворце. Депутаты выслушают доклад о работе управления Федеральной налоговой службы по Петербургу и обсудят несколько новых инициатив, среди которых – блокировка «опасных» сайтов в интернете.

Ожидается, что с отчетом перед депутатами Законодательного Собрания выступит руководитель управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Александр Гнедых.

В повестке заседания – больше десяти вопросов.

Петербургские депутаты обсудят инициативу о блокировке ряда сайтов в Интернете. Предложение планируют передать в Госдуму.

Как отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта Анастасия Мельникова и Денис Четырбок, изменения позволят заблокировать сайта в Сети, на которых размещена информация о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, местах их приобретения.

Депутаты подчеркивают, что список сильнодействующих и ядовитых веществ, оборот которых считается незаконным, утвержден постановлением правительства РФ.

При этом пока информация о методах изготовления и использования таких веществ и данные о том, где их можно купить, распространяется без ограничений.

«Оксиметолон, оксандролон, тренболон и другие сильнодействующие вещества можно приобрести в интернет-магазинах и на интернет-форумах, при этом отсутствуют правовые основания для блокирования сайтов, содержащих такую информацию», — говорится в пояснительной записке.

В первом чтении также могут быть рассмотрены изменения в Социальный кодекс. Депутаты хотят внести бани в дополнительный перечень социально значимых объектов, которые расположены на территории Санкт-Петербурга. Это даст возможность создать дополнительные меры социальной поддержки.

Изменения также могут внести в Экологический кодекс, в закон об организации местного самоуправления, а также законы о пожарной безопасности и кадетском образовании.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ситуацию с запертыми в «Балтийце» на карантин туристами из Индии на контроль могут взять петербургские депутаты.