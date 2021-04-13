Петербуржцам рассказали о сроках завершения отопительного сезона

Перед отключением горячей воды в батареях в жилых домах будут проводиться периодические протапливания. Фото: pixabay.com

Перед отключением горячей воды в батареях в жилых домах будут проводиться периодические протапливания. Фото: pixabay.com

Погода в Северной столице продолжает теплеть с каждым днём всё больше и больше, но ожидать окончания отопительного сезона пока не надо. Теплоэнергетики сообщили, когда в городе отключат батареи.

Перед отключением горячей воды в батареях в жилых домах будут проводиться периодические протапливания, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Теплоснабжение социальных объектов будет постоянным до конца отопительного сезона.

Его окончание будет зависеть от температуры за окном. Как известно, термометры должны показывать не меньше +8 градусов в течение недели, либо метеорологи спрогнозируют резкое потепление, сообщили «Невским новостям» в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 апреля в домах трех районов Петербурга из-за испытаний теплоносителя отключат горячую воду.