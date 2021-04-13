14 апреля в домах трех районов Петербурга из-за испытаний теплоносителя отключат горячую воду

В Северной столице 14 апреля в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Температурные испытания обусловлены тем, что позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить ветхие участки труб.

Во время работ температура теплоносителя находится не ниже 100°С и не выше 110°С. Такая диагностика возможна лишь в отопительный период времени.

Отмечается, что в это время жителям некоторых улиц центрального района ограничится подача горячей воды. Однако проблем с отоплением не будет.

Так в зоне испытаний Выборгского района проходят тепловые сети, которые проходят по улицам Комиссара Смирнова, по Выборгская, по проспектам Большой Сампсониевский и Лесной.

Еще в зоне испытаний Калининского района оказались тепловые сети, проходящие по улицам Жукова, Лабораторная, Арсенальная, Минеральная, Комиссара Смирнова, Бобруйская, Ватутина, по проспектам Кондратьевский, Мечникова, Пискаревский, Полюстровский, Лесной, Кондратьевский, Арсенальная набережная, площадь Ленина.

В частности в зоне испытаний Красногвардейского района оказались улицы Бестужевская, проспекты Пискаревский, Энергетиков, Среднеохтинский, Полюстровский, Пискаревский, шоссе Революции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Васильевском острове жители 39 домов провели день без отопления из-за прорыва труба.