На Васильевском острове жители 39 домов провели день без отопления из-за прорыва труба

В субботу, 13 марта, 37 многоквартирных домов и 2 детских учреждения в Василеостровском районе остались без отопления.

Отключать тепло начали с 11 утра из-за ремонтных работ на улице Опочинина, 21. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отключили для устранения неполадки подающий трубопровод диаметром 200 мм. Планировалось, что работы продлятся до 19 часов. На данный момент проблема устранена и отопление возвращается в дома.

В организации отмечают, что управляющие компании должны вести постоянный контроль за системами отопления и производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 марта на улице Хлопкина проезжую часть залило водой из-за коммунальной аварии. За окном при этом была минусовая температура, что грозило возникновением опасного для участников дорожного движения «катка».