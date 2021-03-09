На Хлопкина прорыв трубы: дорогу залило водой

На месте работают специалисты. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На месте работают специалисты. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже прибыли сотрудники аварийных служб, которые устраняют последствия аварии.

В Калининском районе сегодня вечером, 9 марта, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрёстке улицы Хлопина и Гжатской улицы. Там, судя по всему, прорвало трубу с холодной водой. В результате она покрыла проезжую часть. Сейчас на улице минусовая температура, так что петербуржцы ждут появления катка.

Тем временем на место инцидента приехали сотрудники аварийных служб, которым предстоит ликвидировать последствия происшествия и залатать трубу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теплосеть» устраняет прорыв трубы с кипятком на Маяковского. Управляющие компании ведут постоянный контроль за системами отопления.