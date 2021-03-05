«Теплосеть» устраняет прорыв трубы с кипятком на Маяковского

&#171;Теплосеть&#187; устраняет прорыв трубы с кипятком на Маяковского
Место прорыва. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Маяковского в Петербурге прорвало трубу с горячей водой. На месте уже работают специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга».

Коммунальная авария произошла в пятницу, 5 марта, у дома №3. Фотографии с места ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали Gazeta.SPb в пресс-службе компании, дефект по указанному адресу был обнаружен в 11:35 при плановом объезде. Специалисты приняли решение о замене ненадежного участка трубопровода.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 00:30 6 марта. Управляющие компании ведут постоянный контроль за системами отопления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» устранила прорыв трубы на Севастопольской.

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