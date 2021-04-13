Смольный потребовал нарастить темпы вакцинации в 1,5 раза

Вакцина есть, прививочные пункты стоят, а петербуржцы не идут на прививку от COVID-19. В Смольном думают, что создание коллективного иммунитета надо ускорять в 1,5–2 раза.

Для создания такого иммунитета, который мог бы предупредить развитие третьей волны эпидемии, нужно не снижать темпы массовой вакцинации петербуржцев. Межведомственный координационный совета сообщает, что в городе есть всё, чтобы увеличить темп в 1,5 или 2 раза.

За весь период прививания в Северной столице вакцинировано более 460 тысячи человек. Из них более 320 тысяч полностью. За прошлые сутки первично привито всего боле 7 тысяч человек, вторично — около 4 тысяч. Сегодня утром в Северной столице в городских поликлиниках простаивали дозы для почти 200 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирована самая низкая госпитализация за всю вторую волну.