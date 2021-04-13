В Петербурге зафиксирована самая низкая госпитализация за всю вторую волну

В Петербурге зафиксирована самая низкая госпитализация за всю вторую волну
13 апреля зарегистрировано наименьшее число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом за всю вторую волну эпидемию. Фото: Pixabay

Сегодня в Северной столице увезли в больницы меньше всего людей за всю вторую волну пандемии. Эпидемия продолжает падать в Петербурге. Это доказывает госпитализация, которая зафиксировала антирекорд, сообщили в Смольном.

13 апреля зарегистрировано наименьшее число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом за всю вторую волну эпидемии (188 человек). Также на 10% уменьшилось количество новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 6 апреля.

За неделю число больных уменьшилось почти на 3%. В Петербурге свободны 899 коек. А доля тяжелых больных с COVID-19 — 27%. На ИВЛ находятся 165 пациентов.

В конце 2020 года, на пике второй волны, суточное число госпитализаций в Петербурге переваливало за 1000 человек в день.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончались 30 человек.

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