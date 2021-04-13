В Петербурге от коронавируса скончались 30 человек

В Петербурге от коронавируса скончались 30 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе зафиксировали 30 смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 13 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 665 человек.

Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 782 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 533 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 94 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшую неделю число новых случаев COVID уменьшилось на 40%.

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