За неделю число новых случаев COVID уменьшилось на 40%

В Петербурге пандемия коронавируса продолжает идти на спад. По сравнению с прошлым воскресеньем в городе на 40,44% уменьшилось число случаев COVID-19 — с 272 до 162.

Так, 4 апреля было зафиксировано на 40,44 % меньше новых случаев инфицирования, чем неделю назад. В городе для ковид-пациентов развернули 5 273 койки, из которых на данный момент свободны более 18 %.

Как сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции, за указанный период на 4,37% снизилось число госпитализаций взрослых пациентов с COVID-ассоциированными состояниями. Также на 2,81% сократилось число активных больных.

Горожанам напомнили, что решающую роль в борьбе с новой болезнью играет массовая вакцинация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 316 тыс. петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса.